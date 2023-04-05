Sakarya'da yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda, Suat Karanfiloğlu (71) yönetimindeki 54 ADA 332 plakalı otomobil, ıslak zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Karanfiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Karanfiloğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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