Sapanca Belediye Başkanı Özen, kurs eğitimi alan özel öğrencilerle buluştu

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SAKARYA (AA) - Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Tokat tahta baskı kursunda eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özen, sosyal ve kültürel etkinliklerle özel vatandaşlara sosyalleşme ve sanatla buluşma imkanı sunmaya devam ediyor.



Özel çocukların sosyalleşmeleri, keyifli gün geçirmeleri ve sosyal farkındalık oluşturulması amacıyla Kemalettin Sami Paşa İlkokulunda açılan Tokat tahta baskı kursunu ziyaret eden Özen, çocuklarla çalışma yaptı.



Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Özen'e, öğrenciler de el emeğiyle yaptıkları örtüyü takdim etti.



Özen, eğitimciler sayesinde özel çocuklara hizmet sunduklarını belirterek, "Hem öğreniyorlar hem de güzel işler ortaya çıkardıklarına şahit oluyoruz. Her çocuk bir dünyadır. O dünyaya nasıl şekil vereceğimiz bizlerin elindedir. Eğitimle, sanatla, sosyal faaliyetlerle iç içe çocuklar yetiştirmek bizlerin elinde. Büyük fedakarlık göstererek çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlere, anne babalara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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