SATSO Turizm Komisyonu yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesindeki Turizm Komisyonu, ilk olağan toplantısını yaptı.



Oda binasında gerçekleştirilen toplantıya, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yönetim kurulu ve komisyon üyeleri katıldı.

Görev dağılımının yapıldığı ilk toplantıda, Turizm Komisyonu Başkanı Osman Gündüz Dolgun, başkan yardımcıları Mustafa Yetim ve Gürkan Yavaş oldu.

Komisyon, her ay toplanarak turizm alanında çalışmalarını gerçekleştirecek.

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