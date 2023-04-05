Serdivan'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Yazlık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şelbiye T'ye (47) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CJY 335 plakalı otomobil çarptı.



Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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