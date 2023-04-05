Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Orta Garaj-Camili arasında yolcu taşıyan 22-C numaralı otobüse binen erkek yolcu, seyahat esnasında fenalaştı.

Ayakta yolculuk yaparken bir anda yere yığılan yolcuya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Bu sırada durumu fark eden otobüs şoförü Sezgin Nergiz, güzergahını değiştirerek yolcuyu Yenikent Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Otobüste yaşanan anlar ise araç kamerasınca görüntülendi.

- "İşimiz sorumluluk gerektiriyor"

10 yıldır şoförlük yapan Nergiz, yaptıkları işin sorumluluk ve fedakarlık gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Cam açarak temiz hava almasını sağladık. Her vatandaşımız fedakarca davrandı. O anlarda otobüste büyük seferberlik ilan edilmiş gibiydi. Bir hayatın kurtarılması için hep bir elden mücadele verdik. Hastamızın tedavisi için sevkini sağladık."

Yolcuların anlayış göstermesinin kıymetli olduğunu dile getiren Nergiz, "Amacımız, her vatandaşımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. İlk yardım eğitimi alıyoruz, gereken müdahaleyi çok şükür yapıyoruz." dedi.

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