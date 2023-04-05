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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sakarya'da çiftçilerle iftar yaptı:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sakarya'da çiftçilerle iftar yaptı:

SAKARYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, altılı masaya ilişkin, "Bunların tamamının tek gayeleri var, ülkede Cumhurbaşkanımız gitsin, yerine kim gelirse gelsin. Bir Cumhurbaşkanı karşıtlığı var. Bunlar bu ülkenin 40 yıldan beri başına bela olan PKK terör örgütü ve onun içerideki uzantılarıyla bir olmaktan artık çekinmez hale geldiler ve bu konuda en ufak imtinaları yok. Her şey açık ve aşikar." dedi.

Sakarya'da bir tesiste düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya gelen Kirişci, ezanın okunmasıyla orucunu açtı.

Kirişci, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023'le beraber güzel bir eşiğe geldiğini, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin artık yeni yüzyıla "merhaba" diyeceğini söyledi.

Bu yeni yüzyılın adının "Türkiye Yüzyılı" olacağını belirten Kirişci, "Bu lafla söylemle vesaireyle olacak bir şey değil. 20 yıldan beri yaptıklarımız Allah'ın izniyle bundan sonra da yapacaklarımızın teminatı olacak. Bu zamana kadar bu memlekete gözle görülür katkısı olmamış olanların bu memleketin evlatlarına bir vaatleri ve bu vaatleri de gerçekleştirmek için asla çabaları olmadı. Olmaz ve olmayacağını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altılı masanın etrafında 6 kişi dışında başkalarının da olduğunu gördüklerini dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Bunların tamamının tek gayeleri var, ülkede Cumhurbaşkanımız gitsin, yerine kim gelirse gelsin. Bir Cumhurbaşkanı karşıtlığı var. Bunlar bu ülkenin 40 yıldan beri başına bela olan PKK terör örgütü ve onun içerideki uzantılarıyla bir olmaktan artık çekinmez hale geldiler ve bu konuda en ufak imtinaları yok. Her şey açık ve aşikar. Onlar da iktidar olurlarsa Allah muhafaza nasıl değişiklik istediklerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istemediklerini görüyoruz çünkü bir devleti ayakta tutan, o devletin sahip olduğu nitelikleridir. Şimdi bu nitelikleri masanın üstünden itip kendilerine göre yeni Türkiye, yeni devlet tasarlama peşindeler. Rabbim onlara fırsat vermeyecek çünkü bu aziz millet her zaman basiretle ve ferasetle hareket etti."

- "Hepimizin bu memleketin geldiği noktayla iftihar etmesi lazım"

Kirişci, Adnan Menderes'in 77 yıl önce söylediği "Yeter söz milletin." sözüne atıfta bulunarak, "14 Mayıs'ta inşallah bu millet, 'Söz de karar da milletindir.' diyerek bunlara bir kez daha tokat vurmuş olacak. Bunların derdi bu ülkenin ileri gitmesi falan değil. Bunların derdi o Amerika'daki Başkanın yaptığı açıklamaların gereklerini yerine getirmek. Avrupa'daki uzantılarının gereklerini, onların söylemlerini burada harekete geçirmek, ama bunlara bu aziz millet fırsat vermeyecek." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geldiği yerin artık sıradan nokta olmadığını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret ediyor ve o ziyarette şu ifadeyi kullanıyor; 'Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı siz dünyadaki herkesle görüşebilen az sayıdaki liderlerden birisiniz, hatta teksiniz.' diyor. Bunu dedirten Rabbimize öncelikle hamdediyoruz ama bu kendiliğinden de olmuş değildir. Bakınız dünyada o kadar çok değişim ve dönüşüm yaşadık ki bu son yıllarda hepimizin bu memleketin geldiği noktayla iftihar etmesi lazım."

Kirişci, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dedik ki 'Her iki ülke de bizim için komşu ve dost ülkelerdir. Biz barış istiyoruz.' dedik ve bu söylediğimizin gereğini yaptık. O zaman bu paçoz muhalefet; hani şu yürüyen merdivene tersinden binen, Konya'nın şehir olduğunu unutup ona ülke diyen ve kadınlarımızın başındaki örtüye paçavra deyip bunu bir metre bez parçası olarak nitelendiren, hızını alamayıp bizim alnımızı koyduğumuz, Rabbimize kapandığımız, niyazda bulunduğumuz, secdeye kapandığımız o seccadeye ayakkabılarıyla basacak kadar paçoz olan o muhalefet bizi Rusya, Ukrayna konusunda eleştirmişlerdi. Tıpkı 'Libya'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Irak'ta ne işimiz var?' dedikleri gibi. Ne oldu asker değişimi de dahil, askerlerin takası da dahil Türkiye taraflarla görüşebilen ülke olduğu için ve de tahıl koridoruna moderatörlük yaptığı, tarafları bir araya getirdiği için biz bir anda bu iki ülkenin yanı sıra tüm dünyanın dikkatini çeken ülke olmaya devam ettik."

- "Tahıl koridoru ile gübre ve emtia fiyatları da geriledi"

Tahıl Koridoru Anlaşması ile sadece tahıl ve gıda fiyatlarında rahatlama olmadığını aktaran Kirişci, gübre ve emtia fiyatlarının da gerilediğini kaydetti.

Bunların tesadüf olmadığını vurgulayan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve büyük devletin kurumları sayesinde bu aziz milletten güç alarak bunları gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatsız olan ve bunların içerideki iş birlikçilerinin şu anda el ovuşturduğuna işaret ederek, "Bizim 14 Mayıs'ta kesinlikle ve kesinlikle fırsat vermememiz, asla bir zafiyet göstermememiz gerekir. Hepimizin bunu bir milli mesele olarak görüp bir seferberlik halini hep birlikte yaşayıp bunun gereklerini yerine getirmemiz lazım çünkü bu millete bel bağlamış, dünyada pek çok mazlum milletler var." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG'dan bahseden Kirişci, "Bizler de bakanlıklar olarak artık birer tane şimdilik sembolik olarak bu otomobilleri kendi kayıtlarımıza almış olacağız. Biz de bu araçları inşallah makam aracı olarak kullanacağız. 26 havalimanı vardı. Uçaklara binenlerin tamamı papyon ve kürklü. Erkekse papyonlu hanımefendiyse kürklüydü ama bugün benim Ali amcam, Ayşe teyzem, Mustafa kardeşim biniyor. Benim vatandaşlarım biniyor. Halkın yolu haline geldi hava yolu. Bunlar kendiliğinden mi oldu? Hayır." diye konuştu.

Kirişci, yaptıkları çalışmaları anlatarak, tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren mevzuat hakkında bilgi verdi.

İlk defa oy kullanacak gençlere hakikatlerin anlatılması gerektiğini belirten Kirişci, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti dünyaya lazım, dünya için vazgeçilmez. Bu devletin, bu milletin başında Recep Tayyip Erdoğan da alternatifi bugün için olmayan bir lider. Onun da bu ülkenin başında olmaya devam etmesi lazım ki şu 2023 ile beraber başladığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda istikrarlı bir şekilde başlangıcımız devam etsin ve bu ülke büyüsün." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, basına kapalı gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

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