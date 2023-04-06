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Sakarya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı

AA

Sakarya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart dönemi ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sıraya yerleşen Sakarya, üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sağlayan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç kattı.

Kentten yılın ilk çeyreğinde 137 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 352 milyon 967 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sakarya'nın ihracatında en büyük pay yüzde 88,8 ile otomotiv sektörünün oldu. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentten 3 ayda 1 milyar 201 milyon 731 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza atıldı.

Dış satımda ikinci sırada 24 milyon 792 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 20 milyon 786 bin dolarla makine ve aksamları, 19 milyon 649 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 18 milyon 529 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 12 milyon 745 bin dolarla çelik, 12 milyon 11 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Yılın ilk çeyreğinde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 38,7 ile makine ve aksamları oldu.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 175 milyon 168 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 158 milyon 785 bin dolarla İspanya oldu. İspanya'yı 156 milyon 784 bin dolarla Polonya, 129 milyon 718 bin dolarla Fransa ve 125 milyon 910 bin dolarla Almanya izledi.

Sakarya'dan yılın ilk üç ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2022'nin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2022 (Bin dolar)2023 (Bin dolar)Değişim (%)
Birleşik Krallık152,838175,16814,6
İspanya133,707158,78518,8
Polonya136,204156,78415,1
Fransa124,727129,7184
Almanya124,122125,9101,4
İtalya75,97688,30516,2
İsveç62,29448,448-22,2
Bulgaristan38,13446,87022,9
Belçika39,59146,59917,7
İsrail46,09340,448-12,2

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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