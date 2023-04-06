Sakarya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı

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SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart dönemi ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sıraya yerleşen Sakarya, üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sağlayan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç kattı.

Kentten yılın ilk çeyreğinde 137 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 352 milyon 967 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sakarya'nın ihracatında en büyük pay yüzde 88,8 ile otomotiv sektörünün oldu. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentten 3 ayda 1 milyar 201 milyon 731 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza atıldı.

Dış satımda ikinci sırada 24 milyon 792 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 20 milyon 786 bin dolarla makine ve aksamları, 19 milyon 649 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 18 milyon 529 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 12 milyon 745 bin dolarla çelik, 12 milyon 11 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Yılın ilk çeyreğinde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 38,7 ile makine ve aksamları oldu.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 175 milyon 168 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 158 milyon 785 bin dolarla İspanya oldu. İspanya'yı 156 milyon 784 bin dolarla Polonya, 129 milyon 718 bin dolarla Fransa ve 125 milyon 910 bin dolarla Almanya izledi.

Sakarya'dan yılın ilk üç ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2022'nin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2022 (Bin dolar) 2023 (Bin dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 152,838 175,168 14,6 İspanya 133,707 158,785 18,8 Polonya 136,204 156,784 15,1 Fransa 124,727 129,718 4 Almanya 124,122 125,910 1,4 İtalya 75,976 88,305 16,2 İsveç 62,294 48,448 -22,2 Bulgaristan 38,134 46,870 22,9 Belçika 39,591 46,599 17,7 İsrail 46,093 40,448 -12,2

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