Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

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SAKARYA (AA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ulu, mesajında, Milli Mücadele'nin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini bugün de dünyanın dört bir yanında sürdürdüğünü belirtti.

Hızlı, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getiren AA'nın 103. yıl dönümünü kutlayan Ulu, "İstiklal Mücadelemizin başarıya ulaşmasında etkin rol üstlenen AA, bugüne kadar yaptığı haberlerle Türkiye'deki gelişmeleri dünyaya, oradakileri de bizlere aktardı. Bugün dünyanın en saygın ajansları arasında yer almayı başaran AA'nın, gerçekleştirdiği yeniliklerle hizmet kalitesini her geçen gün artırdığını gururla seyrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulu, Anadolu Ajansının Türkiye'ye karşı yurt içi ve dışında yapılan yanıltıcı haberler ile dezenformasyonun önüne geçerek kamuoyunu aydınlatmayı kendine görev edindiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Köklü kurumumuz, ilkeli, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermeden dünyanın dört bir tarafında çalışmalarına devam ediyor. AA'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir kaynak olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçenleri rahmetle ve minnetle anıyor, bütün çalışanlara başarılar diliyorum."

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