SATSO Başkanı Altuğ'dan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Odadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, Sakarya'nın, tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir olduğunu belirtti.



İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100’ün üzerinde seyrettiğini aktaran Altuğ, "Bu gayrette emeği geçen iş dünyamıza teşekkür ediyorum. Mart ayında toplam 123 ülkeye ihracat yaptık. Düşüş seyrinde olan ilimiz ihracatındaki bu yukarı yönlü ivme iş dünyasına moral oldu." ifadesini kullandı.

Altuğ, oranların gelişen yatırımlarla daha da artacağına inandığını dile getirerek, üretim ve yatırımların kentte sadece sanayi alanında değil, tarımda da yapılmaya devam ettiğini anlattı.

SATSO olarak 2 yıllık çalışmanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığına sundukları "Sakarya Bitkisel Üretim Tarıma Dayalı İhtisas OSB" onaylandığını anımsatan Altuğ, bu çalışmanın, tarım ve sanayinin birbirine paralel gelişimine güzel örnek teşkil edeceğini kaydetti.





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