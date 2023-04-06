AK Parti İl Başkanı Tever, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Tever, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadele yıllarından itibaren ülkemizin sesini ve gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de ülkemize taşıyan Anadolu Ajansı'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren tüm çalışanlarına görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum."

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