Sakarya'da belediye başkanları, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadelenin sesi olarak kurulan, Türkiye gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Doğru ve güvenilir haberler için gece gündüz çalışan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Başkan Acar da sosyal medya hesabında, "103 yıldır dünyanın dört bir yanında doğru haber için canla başla, fedakarca çalışan Anadolu Ajansı personelini tebrik eder, kuruluşunun 103. yılını kutlarım. İyi ki varsınız." mesajını paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.