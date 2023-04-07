Sakarya'da yetimler ve aileleri için iftar verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, "Dünya Yetimler Günü" etkinlikleri kapsamında yetimler ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki iftar programında yaklaşık 600 kişi, akşam ezanıyla orucunu açtı.

Yemek sonrası kurulan platformda yetim çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi. Daha sonra çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve allı güllü dağıtıldı.

Programa, İHH görevlileri, yetimler ve aileleri ile hayırseverler katıldı.

Öte yandan "2023 Ramazan Çalışmaları" kapsamında bağışlanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Filipinler Moro'da bulunan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer, Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi'ndeki iftar programından Sakarya'daki etkinliğe video aracılığıyla bağlanarak selamlarını iletti.

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