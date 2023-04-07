Söğütlü'de çocuklar belediyeyi ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesi'ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, meclis toplantısını izledi.
İlk olarak Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i makamında ziyaret eden Söğütlü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler, daha sonra nisan ayı meclis toplantısına katıldı.
Özten, yaptığı açıklamada, öğrencilere ve çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, ilkokul öğrencilerine meclis toplantısına katıldıkları için teşekkür etti.
Okul müdürü Şaban Kenar da öğrencilerin ilçenin idarecileriyle bir araya gelebilmeleri için program düzenlediklerini belirterek, Özten'e teşekkür etti.