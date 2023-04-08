Türk Kızılay Sakarya Şubesi öksüz, yetim ve engelli bireylere iftar verdi

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SAKARYA (AA) - Türk Kızılay Sakarya Şubesi tarafından yetim, öksüz ve engelli bireyler ile aileleri için iftar programı düzenlendi.

Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen programda katılımcılar, ezanın okunmasıyla orucunu açtı.

İftarın ardından çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, ramazanın dostluk, kardeşlik ve aynı sofrada buluşma ayı olduğunu söyledi.

Koç, düzenledikleri programa öksüz, yetim ve engelli çocuklar ile ailelerinin katıldığını belirterek, "Yetimler yeryüzünün kutlu emanetleridir. Yetim kardeşlerimle beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

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