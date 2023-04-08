Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından

AA

Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, oynattığı bütün oyuncuların kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, kendileri için en önemli maçlardan birisi olduğunu dile getirdi.

"Eksik oyuncularımız vardı." diyen Taşkın, "Bugün bunu neticeye yansıtıp takım olduğumuzu göstermek istiyorduk. Neticesinde görev verdiğim bütün oyuncular sonuna kadar görevlerini yerine getirdiler. Tabiri caizse savaştılar, kazandılar, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Taşkın, bir gazetecinin Burak Süleyman'ın ilk yarıda oyundan alınmasına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Penaltı ve frikikler için maçtan önce herkese talimat veririm onların dışında kimseyi topun başında görmeyeceğim diye. Frikikte Nalepa'nın vurması gereken yerde kendisi vurmak istedi, sonra ben müsaade etmeyince hiç beklemediğim bir reaksiyonla karşılaştım. Burak bizim için çok kıymetli bir çocuk. Aslında o karakterde bir oyuncu değil. Burada otorite sahibi benim, otoriteyi bir kere deldirirsem bunun arkası sürekli gelir. Bu zamana kadar hoca olarak kendimi hiç bozdurmadım bu saatten sonra da kimseye bozdurmaya niyetim yok. Herkes benim söylediğim talimat doğrultusunda işini yapacak. Benim şahsi menfaatlerim, nefsim Sakaryaspor'un önünde değil. O yüzden benim yarım dahi olsa oyuncuya ihtiyacım var. Burak mutlaka yaptığı hatayı anlayacaktır. Hiç bir zaman oyuncuyu kaybetme yönüne gitmeyiz. Biz bir aileyiz, biz bu işi aile içinde mutlaka çözeceğiz ama o da yaptığından ders alacak."


- Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da ilk yarıda rakiplerini geride karşılayıp geçiş hücumu planladıklarını söyledi.

İlk yarıda oyunun birçok bölümünde fırsatlar yakaladıklarını fakat üçüncü bölgeye topu geçiremediklerini belirten Koşukavak, "Sakaryaspor bekleri çok derinde oynatıp iki stoper ve bir 6 numarayla savunma yapmaya çalıştı. Çok geniş alan bulduk. Golü bulsaydık, oyunun ikinci yarısı bambaşka bir hal alabilirdi." dedi.

Koşukavak, ikinci yarıda maça eşitliği getirecek fırsatlardan yararlanamadıklarını dile getirerek, "Maç ilk yarıda bitebilirdi, geçiş hücumlarında öne geçebilirdik, bariz pozisyonlar vardı. Olmadı, üzgünüz. Sakaryaspor'a da başarılar dilerim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Türk Kızılay Sakarya Şubesi öksüz, yetim ve engelli bireylere iftar verdi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Sakarya Şubesi öksüz, yetim ve engelli ...
Kazada alev alan TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Kazada alev alan TIR'ın şoförü öldü
Söğütlü'de çocuklar belediyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Söğütlü'de çocuklar belediyeyi ziyaret etti
Sakarya'da su altı fotoğraflarından oluşan serginin geliri depremzedelere bağışlanacak
YEREL HABERLER Sakarya'da su altı fotoğraflarından oluşan serginin ...
Sakarya'da yetimler ve aileleri için iftar verildi
YEREL HABERLER Sakarya'da yetimler ve aileleri için iftar verildi
Sakarya'da bariyere çarparak alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da bariyere çarparak alev alan tırın sürücüsü ...
Sakarya'da belediye başkanları, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Sakarya'da belediye başkanları, AA'nın 103'üncü ...
AK Parti İl Başkanı Tever, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Tever, AA'nın kuruluşunun ...
Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanması sürüyor
SATSO Başkanı Altuğ'dan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER SATSO Başkanı Altuğ'dan ihracat rakamlarına ilişkin ...
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, AA'nın ...
Sakarya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı
YEREL HABERLER Sakarya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.