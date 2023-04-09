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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hendek'te minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

AA

Hendek'te minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden B.K. idaresindeki 81 AAK 730 plakalı hafif ticari araç, Akova Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Bariyere çarparak durabilen hafif ticari araçtaki sürücü ile A.A. ve C.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.K. ve A.A, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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