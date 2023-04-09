Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, engelli bireylere müzik dersleri veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sanatsal faaliyetler kapsamında farklı engel grubundaki kişiler için müzik kursu açtı.

Engelli bireylerin sosyalleşmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için başlatılan kurs, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

- Sokak hayvanları ambulansı hizmete başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde hayvan ambulansı hizmet vermeye başlayacak.

Açıklamada görüylerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, merkezin tam kapasite çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Çalışmalardan bahseden Yüce, "Sokak hayvanlarına her türlü acil ve kalıcı müdahaleyi mobil olarak yapabilecek kapasiteye sahip ambulans da kısa süre içerisinde hizmete başlayacak." ifadesini kullandı.







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