Karasulu muhtar her ramazan erzak yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde muhtarlık yapan Dursun Ali Akbaş, ramazanda hayırseverlerin desteğiyle alınan erzak paketlerini 30 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Yalı Mahallesi muhtarı Akbaş, ramazan boyunca şu ana kadar 1400 ihtiyaç sahibi ve depremzede aileye gıda kolisi dağıttı.



Akbaş, AA muhabirine, bu acılı günlerde depremzedelerin yaralarını sarmak için yardıma koşan hayırseverlerin her konuda kendisine destek olduğunu anlattı.



Elinden geldiği kadar vatandaşların ayağına kadar gidip onlara hizmet ettiğini belirten Akbaş, "Onların sayesinde ben de sevap alıyorum. Deprem dolayısıyla bu ramazan buruk geçti. Her ramazan yaklaşık 2 bin 500 aileye erzak dağıtırdım ama bu sene depremzede kardeşlerimizin erzak ihtiyaçları vardı, oraya yardımda bulunduk." dedi.

Şu ana kadar 1400 aileye erzak dağıttığını aktaran Akbaş, "Allah'a hamdolsun 10-15 gün daha zamanımız var. İnşallah elimizden geldiği kadar yine dağıtmaya devam edeceğim. Muhtar olarak vazifemiz, ihtiyaç sahibini bulmak ve hayır hasenatı ona teslim etmektir. Çok mutlu oluyorlar, onlar mutlu olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum. Yardımlarını esirgemeyen hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Adana'dan gelen depremzede Lütfiye Aydın da Karasu halkının çok duyarlı olduğunu söyledi.



Bu kadarını beklemediğini dile getiren Aydın, "Konu komşu ayrı yardım ediyor. Kaymakamlık, belediye ve özellikle mahalle muhtarımız yardımları sırtında taşıyor, hepsine teşekkür ediyorum. Muhtarımızdan Allah razı olsun, çocuklarımızla ve bizimle çok ilgilendi." ifadelerini kullandı.

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