Sakarya Valisi Kaldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, kurulduğu günden bu yana gücünü asil milletten, engin medeniyet birikimi ve kadim yönetim sisteminden alan polis teşkilatının yurdun dört bir yanında huzur ve güvenin tesis edilmesi için fedakarca çalıştığını belirtti.



Takdire şayan hizmet anlayışı sayesinde toplumun her kesiminin güvenini ve takdirini kazanan teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümünde, millet olarak kahraman polislerin haklı gurur ve heyecanını hep birlikte paylaştıklarını aktaran Kaldırım, şöyle devam etti:



"Ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenin teminatı olan, devletimizin bekası, kamu düzeninin tesisi ve her türlü tehdide karşı halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan emniyet teşkilatımız, bugüne kadar üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukları ifa ederken vatan sevgisiyle mümeyyiz, duyarlı ve vatandaşı merkeze alan hizmet anlayışıyla toplumun her türlü beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet vermek için büyük gayret göstermiş ve bundan sonra da bu görev bilinciyle görevini sürdürme azim ve kararlılığındadır."

- "Emniyet mensupları, her türlü afette de etkin hizmet yürüttü"



Kaldırım, halkla el ele veren teşkilatın, Sakarya'nın huzur şehri olmasında ve güvenlik açısından önemli başarılar kazanılmasında büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar üzerine düşen görevleri ziyadesiyle yerine getirme sorumluluğuyla hareket eden Türk polisinin, bundan sonra da yine aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife şuuruyla çalışmalarına devam edeceklerine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emniyet mensuplarının, her türlü afette ve toplumsal olayda da bilgisi, tecrübesi ve güçlü kurumsal yapısıyla etkin hizmetler yürüttüğüne işaret eden Vali Kaldırım, şunları kaydetti:



"Özellikle yakın zamanda ülkemizde meydana gelen, çok sayıda ilimizi etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen deprem ve geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sel ve yangın felaketlerinin yaşandığı bölgelerde de çok önemli rol üstlenerek ve vatandaşımızın dertlerine çare olan hizmetler üreterek halkımızın güvenini ve takdirini bir kez daha kazanmasını bilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, şehitlik mertebesine erişmiş tüm emniyet mensuplarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ve emeklilerimize esenlikler diliyorum. Teşkilatımızın güzide mensuplarına aile bireyleriyle sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum."

