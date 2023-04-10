Doğal afet sürecinde çocuklarla iletişim SUBÜ'deki seminerde ele alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Doğal Afetler ve Çocuklarla İletişim" semineri düzenlendi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversite personeline yönelik düzenlenen seminerin açılış konuşmasını, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal yaptı.



Seminere konuşmacı olarak katılan uzman psikolojik danışman ve psikoterapist Günay Erdem Özkan, doğal afetlerden sonraki süreçlerde ikincil olarak etkilenen bireylerin kendilerinin ve çocuklarının psikolojik durumlarını nasıl yönetmeleri gerektiği hakkında bilgi verdi.



Çocuklara doğal afetler anlatılırken kullanılması gereken yöntemleri detaylı şekilde anlatan Özkan, buna yardımcı olabilecek kitap önerilerinde bulundu.



Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Özkan'a, seminer sonunda Türkay tarafından teşekkür belgesi verildi.

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