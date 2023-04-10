Sakarya'daki Çark Caddesi'nde baskı asfalt çalışması yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Çark Caddesi'nin trafiğe açık bölümü, baskı asfalt çalışmasıyla estetik görünüme kavuşturuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte şehrin simgesi olan sosyal donatı alanlarına özel dokunuşlar yapılıyor.



Çark Caddesi'nin trafiğe açık bölümünde bir süredir devam eden rekreasyon çalışmasında önemli aşamaya gelindi.



Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerince kırılan kaldırımların yerine bisiklet yolu, kaldırım ve peyzaj alanları yapıldı. Ayrıca, yolun karşısına desenli taşlarla yürüyüş yolu inşa edildi.



Kırmızı detaylarıyla dikkat çeken yol, projenin görsel olarak en zengin bölümü oldu. Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ve Millet Bahçesi arasındaki bölüm, trafikte yalnızca Adapazarı'na geliş yönüne açıldı.



Yeşil peyzaj alanları, mavi yolu, desenli taşları ve yarım asırlık çınar ağaçlarıyla şehrin yeni buluşma noktasına son dokunuş, dekoratif aydınlatmayla yapılacak.



Bölgedeki son çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yetkililerden bilgi aldı.



Yüce, kent merkezini sosyal alanla bütünleştirecek çalışmayı tamamlamak üzere olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Çark Caddesi'nin trafiğe açık bölümünü Millet Bahçesi rotası ve merkezle birleştirdik. Yürüyüş yolu, desenli taşları, peyzaj alanları, aydınlatması ve şehirde ilk kez uyguladığımız baskı asfalt işlemiyle burası bambaşka bir yer oldu. Sosyal yaşamın ve ticaretin merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Son rötuşlarımızı yapıyoruz, çok yakında inşallah hizmete açacağız."

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