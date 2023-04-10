Sakarya Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Başkan Yüce, görev süresince yaptıkları hizmetleri değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaptıkları çalışmalardan bahseden Yüce, Altınşehir ve İskenderun'daki konteyner kentlerin teslimi için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Yüce, 2023'ün kendileri için proje yılı olacağını ifade ederek, "Maden Deresi Ekoturizm, İl Ormanı Bungalov, Dekoratif Dikey Bahçe ve Sapanca Göl Mahallesi Tesisi" projelerinin detaylarını paylaştı.

Yüce, ayrıca "Tek Yokuşu"na şehre gelenleri karşılama amacıyla dikey bahçe inşa edeceklerini de kaydetti.



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