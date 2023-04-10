Sakaryaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top çevirme ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Kabongo Kasongo, Odise Roshi, Bülent Uzun, Ümit Kurt ve Furkan Köse, sakatlıkları nedeniyle idmana katılamadı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

İki takım, 13 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, topladığı 55 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

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