Yangına müdahale ederken ölen itfaiye eri Yusuf Turgut'un adı grup amirliğinde yaşatılacak

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SAKARYA (AA) - Adapazarı ilçesinde yangına müdahale ederken çatının çökmesi sonucu alevlerin içine düşerek yaşamını yitiren itfaiye eri Yusuf Turgut'un ismi grup amirliğine verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis kararıyla, İtfaiye Daire Başkanlığı 1. OSB Grup Amirliği'nin adı, 1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği olarak değiştirildi.

Başkan Ekrem Yüce, toplantıda yaptığı konuşmada, aldıkları kararla bir nebze de olsa ahde vefa göstermek istediklerini belirtti.

Turgut'un kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacaklarını anlatan Yüce, "Bu vesileyle bir kez daha kederli ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Elimizden geldiğince şehidimize ve onun göstermiş olduğu vefakarlığa sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde 4 Nisan'da bir apartmanda çıkan yangına müdahale ederken çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düşen Yusuf Turgut (30), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





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