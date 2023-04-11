Sakarya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çarpıştığı tırın altına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Balbalı Kavşağı'nda, A.B'nin kullandığı 77 AG 071 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan, konteyner yüklü, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, 41 ANA 595 plakalı tırla çarpıştı.

Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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