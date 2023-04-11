Erenler Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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SAKARYA (AA) - Erenler Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sözleşmede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılıç, yaptıkları sözleşmeyle çalışanlara yeni haklar verildiğini belirterek, "Gece gündüz demeden Erenler halkına hizmet eden ve belediyemizin en zor işlerinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışan emekçilerimiz elbette daha fazlasını hak etmekte. Ancak belediyenin imkanlarını gözeterek yaptığımız ücret politikasında hem işçimizi hem de belediyemizi mağdur etmeyecek şekilde denge kurarak sözleşmeyi nihayete vardırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir de insanların emeğinin karşılığını alması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Kılıç ve Gökdemir, daha sonra 2 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzaladı.

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