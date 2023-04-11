Sakarya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Yürek yakan olay... İnsan bunu nasıl yapar?

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde Karasu yönüne giden A.B. idaresindeki 06 RUY 04 plakalı otomobil, Çağdaş ışıklar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.E'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Hızını alamayarak savrulan otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan A.E, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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