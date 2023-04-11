Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır sürücüsü kazada yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır sürücüsü, kontrolden çıkan aracın ağaca çarpması sonucu yaralandı.



Kaynarca-Karasu yolunda 54 PR 396 plakalı tırla seyir halinde olan Mustafa O, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen tır, girdiği tarlada ağaca çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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