Büyükşehir Hentbol takımından 3 oyuncuya A Milli Takım aday kadrosuna davet

SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'ndan 3 oyuncu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye'nin Portekiz ve Kuzey Makedonya maçları için Ankara'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandığı belirtildi.
Açıklamada, Hentbol Erkekler Süper Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Hentbol takımının sporcuları kaptan Ramazan Döne, kaleci Taner Güney ve sağ kanat Çetin Çelik'in, 17 Nisan’da Ankara'da gerçekleştirilecek hazırlık kampı kadrosuna çağrıldığı kaydedildi.