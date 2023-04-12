Sakarya’da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Hendek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çiftlik Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu üzerinde Ömer Faruk Kazan (29) idaresinde 54 KU 290 plakalı otomobil, Erhan Karagüzel (33) yönetimindeki 54 EG 839 plakalı otomobil, Yunus Uzunoğlu (25) kontrolündeki 41 K 0149 plakalı otomobil ile Barış Yılmaz (35) idaresindeki 54 S 1284 plakalı servis minibüsü çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Uzunoğlu, ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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