Sahil kenti Karasu'da balıkçılar sezonu kapattı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, olumsuz hava şartları ve ürün azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.



Teknelerini limana demirleyen ve tamir işlemlerine başlayan balıkçılar, av yasağının ardından kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, AA muhabirine, 1 Eylül'e kadar bakım işlemleri yapacaklarını, belirtti.



Bıçakçı, bu yıl özellikle palamut avının iyi geçtiğini aktararak, "Fakat orta su ve trol avcılığında ise bir önceki sezona göre daha zayıf geçti. Midyeciler yasağa erken girdi. Firmalar midye alamayınca erken paydos yaptılar ve mağdur oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Karasulu balıkçı Şerafettin Kavran da sezonun genel anlamda iyi geçtiğini fakat Sakarya Nehri’nden Karadeniz’e açılırken zorluklar yaşandığını, mendireğin biraz daha fazla uzatılması gerektiğini ifade etti.

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