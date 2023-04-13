Hedeflerinin peşinden koştu, Harvard Üniversitesine tam burslu kabul edildi

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SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Erken kabul başvurusu yaptığı Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen Sakaryalı lise öğrencisi Zeynep Kurtuluş, eğitim hayatına yeni bir başlangıç yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Lise 1. sınıftan bu yana ABD'nin köklü eğitim kurumlarından Harvard'da okumak isteyen İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Kurtuluş, Kasım 2022'de erken kabul başvurusunda bulundu.

Başvurusu incelenerek onaylanan Kurtuluş, yeni okulunda, eğitim ve yaşam ödemelerini kapsayan tam burslu eğitim alma hakkı elde etti.

Politika ve Ekonomi Bölümü okumak isteyen Kurtuluş, Harvard'a giden uzun ve zorlu süreçte, 2019'da New York'ta dil eğitimi gördü, 2020'de Amerikan Cornell Üniversitesi'nde çevrim içi yaz okuluna katıldı ve geçen yıl Harvard'da politika ve antropoloji üzerine 7 hafta eğitim aldı.

- "Harvard'da okumak istediğimi biliyordum"

Kurtuluş, AA muhabirine, hedefinde her zaman Harvard'da okumak olduğunu, bunun için uzun süredir çalıştığını söyledi.

Başvuruda not ortalaması, dil seviyesi ve motivasyon mektuplarının önemli olduğunu anlatan Kurtuluş, "Motivasyon mektupları, kim olduğunuzu çok güzel anlatıyor çünkü sizin kelimeleriniz oluyor." dedi.

Kurtuluş, kendi adına başvuru sürecinin birkaç aydan ibaret olmadığını, hedefine ulaşmanın 5 yıldan uzun sürdüğünü aktardı.

Okulun, kabulde dil yeterliliğini çok önemsediğine değinen Kurtuluş, oradaki eğitimin kalitesini yakalayabilmek için dili geliştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Kurtuluş, "Erken başvuru yaptıysanız başka bir okula başvuruda bulunamıyorsunuz. Ben çok emindim, Harvard'da okumak istediğimi biliyordum ve yıllardır da bunu söylüyordum. O yüzden başvurdum. Kabul alırsanız o okula gitmek zorundasınız. O yüzden o okula gerçekten gitmek istiyorsanız erken başvuru kararı vermelisiniz. Bu çok önemli nokta çünkü kabul alıp gitmemeye karar verirseniz, başka okullara gitme şansını da kaybedebilirsiniz." diye konuştu.

- "Vatanıma dönüp hizmet etmek için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum"

Kurtuluş, emeklerinin karşılığını almanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok motive oldum çünkü ilerleyen zamanlarda vatanıma dönüp hizmet etmek, çok daha güzel işlere imza atmak, farklı şeyler öğrenmek ve öğretmek için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendimle hem gurur duyuyorum hem de tanıyacağım insanlar, hocalar ve güzel başlangıçlar için heyecanlıyım."

İstanbul'da yatılı okuduğunu, ailesinin, özellikle de babasının her zaman destek verdiğini aktaran Kurtuluş, üniversite döneminin eylülde başlayacağını kaydetti.

Kurtuluş, üniversitenin tanıdığı hak kapsamında gelecek yıl yurt dışında veya Türkiye'de staj yapmayı düşündüğünü, Almanca ve İngilizceye ek olarak bir dil daha öğrenmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

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