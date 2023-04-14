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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ramazanın son cuma namazı kılındı

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ramazanın son cuma namazı kılındı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Bartın, Kocaeli ve Bolu'da ramazan ayının son cuma namazı eda edildi.

Sakarya'da kent genelindeki camiler dolarken, cemaatin bir kısmı dışarıya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

Serdivan ilçesindeki Karşıyaka Camisi'nde cemaat, "Kadir Gecesi: Bir Ömre Bedel Gece" konulu hutbeyi dinledikten sonra cuma namazı için saf tuttu.

- Karabük

Karabük'teki camilerde, ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Camisi'ne gelenler, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.

Daha sonra namaz kılan cemaat, dua etti.

- Bartın

Bartın'da ramazan ayının son cuma namazında camiler doldu.

Kent merkezindeki Orta Camisi'nde, Kadir Gece’sinin önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.

Ezanın okunmasıyla cami avlusu ve kaldırımlara serilen kilim üzerinde de saf tutan cemaat, cuma namazını kıldı.

- Kocaeli

Kocaeli’de, ramazan ayının son cuma namazı dolayısıyla Müslümanlar camilere akın etti.

Gebze ilçesinde bulunan tarihi çoban Mustafa Paşa Camisi'nde cuma namazını kılmak üzere camiye gelenler, camiye sığmayınca avluda saf tuttu.

Namaz öncesinde verilen vaazı dinleyen cemaat, daha sonra namaz kılıp dua etti.

- Bolu

Bolu'da, ramazan ayının son cuma namazında Müslümanlar camileri doldurdu.

Yıldırım Beyazıt Cami ile Kadı Cami'ye gelenler, verilen vaazı dinledi.

Cemaat daha sonra cuma namazını eda etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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