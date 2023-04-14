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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de öğrenciler ara tatil için son derse girdi

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de öğrenciler ara tatil için son derse girdi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta öğrenciler, ara tatil öncesi son derse katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatiline başlayacak. Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren eğitim öğretime devam edecek.

Sakarya'da son ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler ara tatile girdi.

Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri de son dersin ardından ara tatile girmenin sevincini yaşadı.

Öğretmenlerinin hazırladığı şeker ve çikolatanın bulunduğu paketleri alan öğrenciler, arkadaşlarına sarılarak vedalaştı.

Kocaeli'de öğrenciler, ara tatil için son derse girdi.

Gebze ilçesindeki Kargalı İlkokulu öğrencileri, son derste öğretmenleri Sevgi Töngel'in hazırladığı, içinde şeker, çikolata ve harçlık bulunan mendilleri aldı.

Töngel, bayram mendillerinin unutulmaya yüz tutmuş eski bir Türk geleneği olduğunu belirterek, bu bayramlık mendiller ile hem küçüklerin bayramda sevindirildiğini hem de bayramlaşma geleneğiyle örf ve adetlerin yaşatıldığını kaydetti.

Öğrenciler, birbirleriyle vedalaştıktan sonra okuldan ayrıldı.

Bartın'da yaklaşık 29 bin öğrenci ve 2 bin 500 öğretmen ara tatil öncesi son derse katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende okul idarecileri, öğrencilere 9 günlük tatili dinlenerek ve fırsat buldukça kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Birçok velinin okul önünde beklediği görüldü.

Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin öğrenci, ara tatile girdi.

Son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler arkadaşlarına sarılıp vedalaşarak okullarından ayrıldı.

Karabük'te de yaklaşık 37 bin öğrenci, ara tatili öncesi son derslerine girdi.

Dersin sona ermesinin ardından öğrenciler, birbirleriyle vedalaşarak ara tatile girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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