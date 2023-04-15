Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üst sıraları yakından ilgilendiren 21. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.

Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Sakarya ekibi, topladığı 33 puanla 2. sırada bulunuyor.



Ligdeki 19 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlikle 29 puan toplayan Beşiktaş Yurtbay Seramik ise 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 26-26 beraberlikle tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.