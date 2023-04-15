Sakarya'da meslek liseliler deprem bölgesi için duşakabin üretti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin kullanımı için ürettiği duşakabinler bölgeye gönderildi.

Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilüfer Yeke, yaptığı açıklamada, meslek liselerinin, milletin zor gününde her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Metal Teknolojileri Alanı Şefi Deniz Yılmaz da öğretmen ve öğrencilerin 10 günde 13 mobil duşakabin hazırladığını kaydetti.

Yılmaz, "Depremzede kardeşlerimizin hijyen problemlerini bir nebze de olsa gidermek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulumuzun öğretmen ve velilerinin imkanlarıyla tasarlayıp ürettiğimiz mobil duşları tamamlayarak deprem bölgesine gönderdik. Deprem bölgesinde altyapısı hazır olan her yere konularak kolayca bağlantıları yapılıp duşakabinlerimiz aktif hale getirilebilir." diye konuştu.

Daha önce deprem bölgesi için 60'ın üzerinde soba yaptıklarını aktaran Yılmaz, yaklaşık bir aydır saat mefhumu gözetmeksizin hafta sonları dahil çalışan öğretmenlere, öğrencilere ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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