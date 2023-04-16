SEDAŞ, depremzede çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sakarya'da misafir edilen afetzede çocuklara yönelik program düzenledi.

Arifiye ilçesindeki KYK Muhammet Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu'nda "Birlikte Eğleniyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan oyun parkurlarında afetzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte çocuklara pamuk helva, Osmanlı macunu, patlamış mısır ve balon dağıtıldı.

SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, AA muhabirine, bu yılki 23 Nisan etkinliğinde depremzede çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Depremden etkilenen ailelerin yurtlarda misafir edildiğini anımsatan Ergin, "Burada yaklaşık 350 çocuğumuz var. Bu anlamlı günü, 23 Nisan'ı onlarla kutlamak istedik. Çocuklarımızla olmaktan son derece mutluyuz. Onların da bir nebze mutlu olduklarını görmek bizleri sevindiriyor." dedi.

Ergin, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "23 Nisan'ın böyle anlamlı bir zamana denk gelmiş olması bizim için önemli. Çocuklarla hem bayramı hem de 23 Nisan'ı kutluyoruz. Onları bir nebze de olsa gülümsetebilmek bizleri de sevindiriyor." diye konuştu.

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