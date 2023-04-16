Ferizli'de öğrenciler Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yürüyüş yaptı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, 11-17 Nisan'da kutlanan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında göl çevresinde yürüdü.



Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hafta kapsamında Gölkent İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik yürüyüş etkinliği düzenlendi.



Okul önünde Merkez Başkanı Gülşah Yılmaz tarafından kalp sağlığı konusunda bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra ellerinde döviz ve kırmızı balonlarla göl çevresinde yürüyüp temiz hava aldı.



Yılmaz, AA muhabirine, sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirterek, "Öğrencilerimize temiz havada, ormanlarda, göl kenarlarında yürümenin sağlığa ne kadar faydalı olacağı konusunda bilgi verdik. Bizleri öğrencilerimizle bir araya getiren Okul Müdürü Asım Tok'a ve personeline teşekkür ediyorum." dedi.



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