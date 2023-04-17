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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa şampiyonu yüzücü Şiroğlu, Global Games'te altın madalya peşinde

AA

Avrupa şampiyonu yüzücü Şiroğlu, Global Games'te altın madalya peşinde

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Yüzme sporunda birçok ulusal ve uluslararası başarıya sahip otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, Fransa'da düzenlenecek Global Games'te zirvede yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt içinde elde ettiği başarılar ardından yurt dışı organizasyonlarında da Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki Ali, uluslararası turnuvalarda 20, toplamda yaklaşık 80 madalya sahibi oldu. Son olarak geçen yıl Polonya'nın Krakow şehrindeki VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'na katılan Ali, başarılı performansıyla Türkiye'ye altın madalya getirdi.

Sakarya'da antrenörü Ufuk Yoldaş gözetiminde çalışmalarını sürdüren Ali, 2-11 Haziran'da Fransa'nın Vichy şehrinde yapılacak VIRTUS Gobal Games için 20 Mayıs'ta Antalya'da kampa girecek.

Milli sporcu Ali Şiroğlu ile 10 yıldır çalışan antrenörü Ufuk Yoldaş, AA muhabirine, Ali'nin yüzmeye başladıktan yaklaşık 7 ay sonra Avrupa şampiyonalarına katılım barajını aştığını belirtti.

İtalya'da 2016'da katıldıkları ilk müsabakada 100 metre kelebek sitilde Avrupa üçüncüsü olduklarını aktaran Yoldaş, "Bu şekilde serüvenimiz yoğun şekilde devam etti. Geçen yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Yaz Oyunları'nda milli takımı en üst seviyede temsil etti. 200 metre kelebekte birincilik, 100 kelebek ve 200 karışıkta üçüncülük kazandı." diye konuştu.


- "Hedefimiz altın madalya kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"

Yoldaş, Fransa'da, 2-11 Haziran tarihlerinde Global Games'in düzenleneceğini belirterek, "Şimdiki hedefimiz orada altın madalya kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Ali'nin üst düzey antrenmanlar yaptığını anlatan Yoldaş, ilk tanıştıklarında iki üç kelimelik cümleler kurabilen Ali'nin artık telefonla arayıp program yapma noktasına geldiğini aktardı. Yoldaş, spor ve sosyal etkileşim yoluyla zihinsel gelişiminin olumlu etkilendiğine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi evde yavaş yavaş yemek yapmaya da başladık. Her sabah tostunu kendi yapıyor. Üzerine ilave ederek ömür boyu gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Yüzmeyle kendini buldu. Ailesi de her zaman arkasında ve destek veriyor. Bu sporun en üst seviyesi paralimpik oyunlar. En büyük hedefimiz de buraya katılmak."

Özel sporcu Ali Şiroğlu da yüzmeyi çok sevdiğini ve hazırlandığı şampiyonada birinci olacağını ifade etti.

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