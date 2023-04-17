Vali Kaldırım'dan Kadir Gecesi mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan geceye ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlandığını ifade eden Kaldırım, kutsal kitabın sadece Müslümanlara değil tüm insanlığın huzur, kurtuluş, barış ve selametine vesile kılındığını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ve akabinde gerçekleşen sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarla şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Vali Kaldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bu mukaddes gecede yüce Rabb'imizden en büyük temennimiz; yakın zamanda ülkemizde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerle akabinde yaşanan sel felaketlerine maruz kalan aziz milletimizi, her türlü afet ve sıkıntılardan muhafaza eylemesi ve milletçe büyük bir fedakarlık, yüce gönüllülük ve dayanışma örneği ortaya koyduğumuz, devlet olarak milletimizle omuz omuza tüm kurum, kuruluşları ve kapasitesi ile her türlü imkanı seferber ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarını hızlı bir şekilde giderme ve yaralarını el birliğiyle sarma gayretinde olduğumuz böyle acıları bir daha yaşatmamasıdır."

Vali Kaldırım, başta Sakaryalı hemşehrileri olmak üzere bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

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