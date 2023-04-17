Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Kadir Gecesi mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yüce, mesajında, Türkiye'nin, her yıl 11 ayın sultanı ramazanın 27. gecesinde idrak edilen Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadığını belirtti.

Dünyanın son rehberi, insanlığın en büyük sığınağı olan Kur'an-ı Kerim'in alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'e indirilmeye başlandığı bu gecenin, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi Sakarya'da da dualar eşliğinde idrak edileceğini aktaran Yüce, "Dualarımızın kabulünü dilediğimiz bu gece bizler için hayırlı geleceğin başlangıcı, müjdecisi olsun inşallah." ifadesini kullandı.



Başkan Yüce, şunları kaydetti:



"Bizlere bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni, bu kutlu kandili bir kez daha yaşattığı için Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Dualarımızın kabulü için Rabbe içtenlikle dua ettiğimiz bu gece, ümit ediyoruz ki 85 milyon vatandaşımız ve tüm İslam alemi için huzurlu, umutlu ve bereketli yarınların habercisi, müjdecisi olur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (s.a.v) tüm insanlığa çizdiği doğru istikamette gitmeyi, Allah, O'nun şefaatçi olduğu ümmet zümresine dahil olmayı nasip etsin. Tuttuğumuz oruçlar, tüm güzel niyetlerimiz ve bu kutlu gecede bağışlanmayı dilediğimiz tüm dualarımız kabul olsun. Tüm Sakarya halkının, ülkemizin ve dünya Müslümanlarının Kadir Gecesi mübarek olsun."

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