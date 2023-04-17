Sakarya'da iş insanlarından depremzede çocuklar için bayram alışverişi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak ve bayramlık kıyafet kampanyası kapsamında alışveriş yaptı.

"Çocuklara Oyuncak Geleceğe Umut Taşıyalım" sloganıyla 3 Nisan'da başlatılan kampanya için SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ve üyeler, Çark Caddesi'nde bir araya geldi.

Esnafı dolaşan heyet, afetzede çocuklara Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kıyafet, ayakkabı, çorap gibi temel ihtiyaç malzemeleri aldı.

Uzun Çarşı'da da alışverişe devam eden Başkan Altuğ, gazetecilere, depremlerde yitirilen canların acısının büyük olduğunu söyledi.

Felaketin ardından kayıpların acısının yanında geride kalan insanların psikolojik ve sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek adına da sorumluluk duyduklarını belirten Altuğ, "Ramazan Bayramı'nda depremzede çocuklarımıza alışveriş yapıyoruz. Arkadaşlarımızla aldığımız oyuncak, kıyafet, eşyaları depremzede çocuklarımıza yollayacağız. Hem alanlara hem de satanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ercan ise geleneksel "Bayram Öncesi Alışverişini Sakarya'dan Yap" etkinliğini bu yıl depremzede çocuklar için gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kampanyada 3 Nisan'dan bu yana SATSO hizmet binasında toplanan yardımlar, bayram öncesinde deprem bölgesine ulaştırılacak.

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