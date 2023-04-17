Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi ve çevresinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi dere yatağının kenar kısmında çalışan ekipler, 8 kilometrelik alanda uzayan otları temizleyerek haşere oluşumunun önüne geçecek.

Dere yatağının başlangıç noktası Yazlık bölgesinde çalışmaları başlatan ekipler, Beşköprü Mahallesi’ne kadarki kesimde temizlik faaliyetlerini yürütüyor.

- Mezarlıklara bakım yapılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor.

Ekiplerce, 16 ilçe ve kent merkezindeki mezarlıklarda uzayan otlar biçiliyor, bozulan alanların onarımı yapılıyor.

- Yaşlılar Kur'an-ı Kerim kursuna ilgi gösterdi

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi’nde (YADEM) açılan Kur’an-ı Kerim kursuna yaşlı vatandaşlar ilgi gösteriyor.

65 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak adına etkinlikler düzenleyen YADEM'in Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor. Kursa, 65-90 yaşlarındaki yaklaşık 20 kursiyer katılıyor.









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