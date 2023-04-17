Sakarya'da tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda seyreden B.Ç. yönetimindeki 34 JC 7320 plakalı kamyonet, Ormanköy Kavşağı Hendek istikametinde İ.D'nin kullandığı 16 CKM 21 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışan Burhan Ç, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.



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