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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tırın otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tırın otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilerek karşı şeride geçen tırın otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Hüseyin Koyuncu idaresindeki ham deri yüklü 0818 M yabancı plakalı tır, Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde bariyerleri kırdıktan sonra devrildi.

Hızını alamayarak karşı şeride geçen tır, bu sırada Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CGU 830 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle tırdaki ham deriler yola saçıldı, otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tır sürücüsü Koyuncu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Munise Asker, Yeşim ve Tarık Yıldız (17) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Munise Asker burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Düzce'deki hastaneye sevk edildi.

Güzergahtaki ulaşım tek şeritten verilmeye devam ederken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



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