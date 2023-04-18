Sapanca'da bungalov yangında hasar gördü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın hasara neden oldu.

Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi'nde bulunan sitedeki bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Jandarma, hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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