Serasında yetiştirdiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan ev hanımı Necmiye Ersin, serasında yetiştirdiği marul, salatalık, yeşil soğan ve nane gibi ürünleri evinin önünde müşterilerine satıyor.



Evinin bahçesinde başladığı sebze yetiştiriciliğini 13 dönümlük serasında sürdüren Ersin, eşi ve kızlarının desteğiyle işini daha da büyütüp modern sistemlerle üretim yapmayı hedefliyor.

Aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan Ersin, AA muhabirine, bahçede yetiştirdiği marul, salatalık, yeşil soğan, maydanoz ve naneleri önceleri isteyen komşularına sattığını, eşinin emekliliğe yaklaşmasıyla işini büyütmeye karar verdiğini anlattı.



Bugün 13 dönümlük serada ürün yetiştirdiğini dile getiren Ersin, "Eşimin ve kızlarımın desteğini alarak seracılık sektörünü genişletmeye karar verdik. Şu anda kendi imkanlarımızla daha modern son sistemi günümüzün şartlarına göre yapacağız. Eşimle hayalimiz olan seracılığı çevremize örnek olacak şekilde yapmakta kararlıyız. Allah'ın izniyle pazar konusunda hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Eşi Ümit Ersin de rahmetli babasının hayali olan seracılığı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



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