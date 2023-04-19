Sakarya'da kazada kabini kopan tırın sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki tıra çarptıktan sonra kabini kopan tırın sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FGP 910 plakalı tır, refüjü aşarak akaryakıt istasyonunda park halinde duran 34 ECG 276 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazanın etkisiyle tırın sürücü kabini koptu, sürücü içeride sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.