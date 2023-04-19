Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği 10. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.



Birlik Başkanı Mustafa Ör başkanlığında hizmet binasında düzenlenen kurulda yönetim kurulu ibrası gerçekleştirildi.



Daha sonra birlik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.



Genel kurulun ardından AA muhabirine açıklama yapan Ör, Sakarya'da arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Bu yıl hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Ör, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız bal dolum tesisini önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Yine geçtiğimiz günlerde yaptığımız temaslar sonucunda ABD'ye yayla, kestane, çam, ayçiçeği, ıhlamur, narenciye ve lavanta balı ihracatı başlatacağız. Yine önümüzdeki aylarda ulusal bal çalıştayı düzenleyeceğiz." dedi.



Ör, toplantıya katılan arıcılara genel kurul sonunda bir restoranda iftar yemeği verdi.



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