Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, millet olarak bir ve beraber olma duygusunun en üst seviyede hissedildiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının perçinlendiği, kalplerin şefkat ve merhametle dolduğu, dargınlık ve kırgınlıkların yerini bağışlama, kardeşlik, sevgi ve muhabbetin aldığı müstesna zaman dilimlerinden olan bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Vali Kaldırım, büyük sürur ve manevi hazla idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran, rahmet ve mağfiret ayı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından ulaştıkları bu mukaddes bayram günlerinin, manevi duyguların yoğunlaştığı, zengin ve köklü geleneklerin itinayla yaşatıldığı müstesna zaman dilimleri olduğunu vurguladı.

Deprem ve sel felaketini yaşayanlara dua eden Kaldırım, şunları kaydetti:



"Milletçe yaşadığımız bu afetlerden dolayı hüzünlü şekilde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı münasebetiyle öncelikle yakın zamanda ülkemizde yaşanan depremler, yangınlar, sel felaketleri ve salgın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize yüce Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve kederli ailelerine tekrar başsağlığı ve sabırlar temennisinde bulunuyorum. Bu mübarek günlerin aziz şehrimize, milletimize, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, bu vesileyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların, sıkıntıların ve çatışmaların sona ermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere aziz hemşehrilerimin, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarımızın Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilik, güzellik ve hayırlar getirmesini diliyorum."

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